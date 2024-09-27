نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تختبر غواصة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية أن الاختبارات جارية على غواصة صاروخية جديدة، حاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "الخبراء الروس مستمرون في اختبار غواصة Velikiye Luki في بحر البلطيق، والتي تم تطويرها في إطار المشروع 677 لصالح الجيش الروسي".

وأضاف البيان: "يقوم المختصون وأفراد طاقم الغواصة بإجراء اختبارات للتحقق من قدرة الغواصة على الحركة بسرعة عالية وقدرتها على المناورة، ويتفقدون عمل راداراتها وأجهزة السونار وأنظمة الملاحة وأنظمة الاتصالات الموجودة فيها، كما يختبرون أنظمة رفع الصواري وأنظمة إطلاق الطوربيدات والصواريخ في الغواصة أيضا".



وVelikiye Luki هي ثالث غواصة من نوع "لادا" تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 677 لصالح الجيش الروسي، وبدأ العمل على تصنيعها عام 2006، وأنزلت إلى المياه أول مرة في ديسمبر 2022.

تنتمي غواصات "لادا" الروسية إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعتمد على محركات تعمل بالديزل والكهرباء، ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، ويمكنها الغوص لعمق 300 م، والعمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة