نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاعات الروسية تسقط 9 مسيرات أوكرانية غربي البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسقطت الدفاعات الروسية اللية الماضية 9 مسيرات أوكرانية 6 منها فوق مقاطعة روستوف، و3 فوق مقاطعة بيلغورد جنوب غربي البلاد.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني