إسرائيل.. 200 ألف مستوطن هربوا إلى الملاجئ جراء صورايخ حزب الله

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - أفادت دانا أبو شمسية مُراسلة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المُحتلة، بهروب أكثر من 200 ألف مستوطن إلى الملاجئ؛ جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

ونوهت "أبو شمسية" في رسالة على الهواء، إلى أن صفارات الإنذار تدوي في 10 مناطق بالجليل الغربي؛ خشية تسلل مُسيرات وسقوط صواريخ من لبنان، وهو ما أكدته إذاعة جيش الاحتلال، بإعلان اعتراض مُسيرة لحزب الله في سماء الجليل الغربي بعد اجتيازها الحدود من لبنان.

وشن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، عدة قصفات وعدة رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل؛ ردًا على الغارات الإسرائيلية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدن والبلدات في جنوب لبنان.

وأكد بيان لحزب الله أنه قصف مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصلية صواريخ فادي 2، كما استهدف مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم.

وتابع حزب الله: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدفنا اليوم الثلاثاء قاعدة عاموس (القاعدة الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية صواريخ فادي1".

كما أكد استهداف وقصف قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 2.

يُذكر أن أحدث حصيلة للغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بجنوب لبنان منذ اليوم الماضي ارتفعت إلى 558 شهيدًا بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، بالإضافة إلى 1835 جريحًا.