‏رئيس الأركان الإسرائيلي: لا يجب إعطاء حزب الله فترة راحة وسنسرع العمليات الهجومية اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏رئيس الأركان الإسرائيلي، إنه لا يجب إعطاء حزب الله فترة راحة وسنسرع العمليات الهجومية اليوم.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.