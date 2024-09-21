نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - جيش الاحتلال يكشف سبب "الغارات الكثيفة" في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جيش الاحتلال، السبت، سبب شن غارات كثيفة وواسعة في جنوب لبنان، خلال الساعات الماضية.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "في الساعة الأخيرة، نقوم بشن غارات واسعة في جنوب لبنان بعد رصد استعدادات حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "عشرات الطائرات الحربية تهاجم أهدافا إرهابية ومنصات صاروخية لإزالة تهديدات نحو مواطني إسرائيل".

وتابع: "نقوم بشن الغارات بشكل منهجي ونجرد حزب الله من قدراته على إطلاق قذائف نحو إسرائيل بالإضافة إلى تصفية قادته وعناصره".

وفي تغريدة منفصلة، أشار أدرعي إلى أنه "نظرا لتقييم الوضع وعملياتنا العسكرية أعلن وزير الدفاع حالة خاصة في الجبهة الداخلية ولذلك قمنا بتغيير سياسة الاحتماء في الجبهة الداخلية من منطقة حيفا شمالا وفق سياسة الاحتماء 2 التي تعني إنه في منطقة حيفا وشمالا يسمح بإجراء فعاليات تربوية والخروج لمراكز العمل في الأماكن".

وأردف قائلا: "نحن مستعدون للخطوات المقبلة ونبقى في حالة جاهزية عالية هجوميا ودفاعيا. طائرات سلاح الجو مسلحة ومستعدة للهجوم في كل مكان. كما تبقى أنظمة الدفاع الجوي منتشرة ومستعدة لاعتراض التهديدات".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، ذكرت أن الجيش قصف أهدافا جديدة لحزب الله، مساء السبت، بعدما أفاد بقصف آلاف من قاذفات الصواريخ وأهداف أخرى في وقت سابق.

وأورد بيان أن جيش الاحتلال: "يقصف حاليا أهدافا لتنظيم حزب الله في لبنان"، دون تفاصيل إضافية.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال شن نحو 80 غارة على مواقع في لبنان.