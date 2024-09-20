الجيش الإسرائيلي: قصفنا اجتماعا تحت الأرض قاده عقيل في الضاحية الجنوبية لبيروت

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أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش قصف اجتماعا تحت الأرض قاده إبراهيم عقيل مع قادة "وحدة الرضوان" في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى اغتيال 10 من قادة "وحدة الرضوان" كانوا في الاجتماع المستهدف تحت الأرض.

ولم يصدر أي بيان رسمي من "حزب الله" عن الأمر حتى الآن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة اغتيال إبراهيم عقيل رئيس منظومة عمليات "حزب الله" والقائد الفعلي لقوة "الرضوان" الخاصة وقائد خطة الحزب لاحتلال الجليل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو إبراهيم عقيل رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان في حزب الله".

وأضاف: "في الغارة تم القضاء مع عقيل على قادة كبار في قيادة منظومة العمليات وقوة الرضوان".

وأشار أدرعي إلى أن "عقيل والقادة الذين تمت تصفيتهم كانوا من مخططي خطة اقتحام الجليل التابعة لحزب الله والتي كانت تهدف إلى اقتحام بلدات الجليل وقتل مواطنين مدنيين بشكل مشابه لما نفذته حماس في السابع من أكتوبر".

من جهتها ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن عقيل كان تحت المراقبة منذ خروجه صباح الجمعة من أحد مستشفيات بيروت إثر إصابته في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا وجرح 66 آخرين في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.