العالم اليوم - الصين تحض على مزيد من التعاون الاقتصادي مع بريطانيا

انتم الان تتابعون خبر الصين تحض على مزيد من التعاون الاقتصادي مع بريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 سبتمبر 2024 06:28 صباحاً - أعربت الصين عن استعدادها لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية الأربعاء عن نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، وذلك في ظل تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد فتور دام سنوات.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد استأنفا الاتصالات رفيعة المستوى في أغسطس بعد اجرائهما محادثة هاتفية، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها شي مع رئيس وزراء بريطاني منذ عام 2022.

كما تحدث شي الأربعاء هاتفيا مع وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز وأبلغها استعداد بكين "لتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما"، وفقا لوكالة شينخوا للأنباء.

وقال إن الصين تريد أيضا تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر والطب الحيوي والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، قالت ريفز إن بريطانيا مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين "من أجل تطوير علاقات طويلة الأمد ومفيدة للطرفين بين البلدين"، وفقا لوكالة شينخوا.

في عام 2015، أشاد رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون ب"العصر الذهبي" للعلاقات بين لندن وبكين، قبل أن تبدأ العلاقات بالتدهور بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وكانت بريطانيا واضحة بشأن قانون الأمن القومي الجديد لحكومة هونغ كونغ الذي اعتبرت أنه يقوض حريات الإقليم البريطاني السابق.

كما تنازع البلدان بشأن معاملة بكين للأقلية المسلمة الأويغورية في منطقة شينجيانغ الصينية وحقوق الإنسان في التبت.

واتهمت الصين وبريطانيا بعضهما البعض بالتجسس، واشتكت بكين من أن لندن تتبع خط واشنطن العدائي تجاه بكين.