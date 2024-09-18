الصين تفرض إجراءات مضادة على 9 شركات عسكرية أمريكية بسبب بيعها الأسلحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 04:28 مساءً - قررت الصين فرض تدابير مضادة ضد تسع شركات عسكرية أمريكية بسبب بيع الأسلحة إلى تايوان.. حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن إعلان واشنطن مؤخرًا خطط بيع أسلحة إلى تايوان مرة أخرى يمثل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ " الصين الواحدة" والبيانات الثلاثة المشتركة مع الولايات المتحدة للأعوام 1972 و1978 و1982 وتدخلًا في الشؤون الداخلية للصين.

وسيتم تجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وجميع أنواع الممتلكات الأخرى التابعة لهذه الشركات في الصين، ويُحظر على المنظمات والأفراد في الصين الدخول في معاملات أو تعاون أو أنشطة أخرى مع الشركات المذكورة.