نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأردن يتسلم جثمان منفذ هجوم جسر الملك حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، عن استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، الذي قُتل خلال تنفيذه هجومًا قرب جسر الملك حسين (جسر اللنبي) في الضفة الغربية المحتلة، وذلك لتسليمه إلى ذويه ودفنه في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، أن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات وحسين النعيمات، اللذين تم احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في 8 سبتمبر على الجانب الفلسطيني من الجسر الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أن مسلحًا قادمًا من الأردن قتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين في هجوم عند الجسر، قبل أن ترديه قوات الأمن الإسرائيلية قتيلًا. يُذكر أن هذا الهجوم هو الأول من نوعه على الحدود الأردنية منذ 7 أكتوبر، عندما بدأت حركة حماس هجومها على جنوب إسرائيل، وهو ما أدى إلى اندلاع حرب مدمرة مستمرة حتى الآن بين إسرائيل وقطاع غزة.