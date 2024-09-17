نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: "وعود ترامب" لحل الحرب في أوكرانيا مجرد شعارات انتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول قدرته على إنهاء الحرب في أوكرانيا بأنها مجرد "رسائل انتخابية". جاء ذلك في مقابلة مع فريد زكريا على شبكة "سي إن إن"، حيث علق زيلينسكي على تصريحات ترامب التي قال فيها إنه سيحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أصبح رئيسًا.

وأفاد زيلينسكي أنه لا يستطيع فهم ما يقصده ترامب بهذه الوعود، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات غالبًا ما تكون جزءًا من الحملات الانتخابية، وليست بالضرورة واقعية. وأشار إلى أن ما قاله ترامب يأتي في سياق المنافسة الانتخابية المستمرة في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد صرح في مارس 2023 بأنه سيحل الحرب في يوم واحد إذا فاز بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه سيعمل مع زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحقيق ذلك. وقد روج ترامب لعلاقته القوية مع بوتين كعامل مساعد لإنهاء النزاع، رغم أن بوتين أبدى تفضيله لفوز نائبة الرئيس كامالا هاريس على ترامب.

وأكد زيلينسكي في المقابلة أنه يمتلك خطة لتحقيق النصر لأوكرانيا وإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الحرب، وأنه ينوي مناقشتها مع الرئيس الحالي جو بايدن، وأيضًا مع هاريس وترامب.

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