نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجارات وإطلاق نار يهزان العاصمة المالية باماكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة المالية باماكو صباح الثلاثاء انفجارات وأصوات إطلاق نار كثيفة، حسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس". وذكر مسؤول في الدرك، طلب عدم الكشف هويته، أن مسلحين مجهولين هاجموا معسكرًا للدرك في باماكو.

الاشتباكات المسلحة بدأت نحو الساعة الخامسة صباحًا، حيث سمع دوي طلقات نارية متفاوتة الكثافة تخللتها انفجارات، بينما كان دخان أسود يتصاعد من منطقة قريبة من مطار العاصمة.

تأتي هذه التطورات في ظل الأزمة المستمرة التي تواجهها مالي منذ عام 2012، والتي تعمقت بفعل نشاطات الجماعات المتشددة والانفصالية. تعاني البلاد من هجمات متكررة تنفذها مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى عصابات إجرامية وقطاع الطرق.

مالي، التي شهدت انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021، يحكمها حاليًا مجلس عسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا. وتجدر الإشارة إلى أن بوركينا فاسو والنيجر، الدولتان المجاورتان لمالي، شهدتا أيضًا انقلابات عسكرية في السنوات الأخيرة، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها منطقة الساحل بشكل عام.