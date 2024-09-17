الصحة العالمية تحتفل بـ اليوم العالميّ لسلامة المرضى بمجموعة من الرسائل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - تحتفل منظمة الصحة العالمية ، بـ اليوم العالميّ لسلامة المرضى ، من خلال مجموعة من الرسائل الهامة والتي ترفع من الوعي والتثقيف الصحي لدي المواطنين .

وقالت منظمة الصحة العالمية ، إن التشخيص يحدد المشكلة الصحّية التي يعاني منها المريض. ولتشخيص المشكلة، يجب على المرضى وفرق الرعاية الصحّية المعنية بهم العمل معاً لإتمام مراحل عملية التشخيص المعقدة والطويلة أحياناً، والتي تنطوي على مناقشة الحالة مع المرضى وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة واستعراض النتائج قبل تشخيص الحالة نهائياً وعلاجها.

ويمكن أن تُرتكب أخطاء في أي مرحلة من التشخيص، كما يمكن أن ينجم عن ارتكابها عواقب وخيمة. ويمكن كذلك أن يؤدي التشخيص المتأخر أو غير الصحيح أو الفائت إلى إطالة أمد المعاناة من المرض ويسبب أحياناً الإعاقة أو حتى الوفاة.

ويركز موضوع اليوم العالميّ لسلامة المرضى لهذا العام على تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى بالاستفادة من شعار "أحسنوا التشخيص، حافظوا على السلامة!". وهو يوم سيشدّد فيه المرضى وأسرهم والعاملون الصحّيون وقادة الرعاية الصحّية وراسمو السياسات والمجتمع المدني على الدور الأساسي الذي يؤديه التشخيص الصحيح والمناسب التوقيت في تحسين سلامة المرضى.

وقالت منظمة الصحة العالمية ، تستأثر أخطاء التشخيص بنسبة 16٪ من الضرر الذي يلحق بالمرضى والذي يمكن تجنبه، ويشيع ارتكابها في جميع أماكن الرعاية الصحّية. ويمكن أن تشمل أخطاء التشخيص عمليات التشخيص الفائتة أو غير الصحيحة أو المتأخرة أو المُبلغ عنها بشكل خاطئ. وهي أخطاء يمكن أن تتسبب في جني المريض لحصائل أسوأ وأحياناً في الإصابة يإعاقة مرضية ممتدة أو وخيمة، أو التعرض للوفاة حتى، ناهيك عن زيادة تكاليف الرعاية الصحّية.

فهم عملية التشخيص ضروري للحد من ارتكاب الأخطاء.

وتابعت منظمة الصحة العالمية ، تنطوي عملية التشخيص على اتباع العديد من الخطوات المتكررة، بما فيها فحص الأعراض الأولية للمريض؛ وتدوين تاريخ المريض وفحصه؛ وإجراء اختبارات التشخيص والمناقشات والإبلاغ بالنتائج؛ والتعاون والتنسيق؛ والتشخيص النهائي وخطة العلاج؛ والمتابعة وإعادة التقييم. ويمكن ارتكاب أخطاء في أي مرحلة من التشخيص.

طائفة من الحلول المتاحة لمعالجة أخطاء التشخيص.

وقالت منظمة الصحة العالمية ينبغي أن يحرص راسمو السياسات وقادة الرعاية الصحّية على تعزيز بيئات عمل إيجابية وتوفير أدوات تشخيص جيّدة؛ وينبغي كذلك تشجيع العاملين الصحّيين على مواصلة تطوير مهاراتهم والتصدّي للتحيّز اللاواعي في إصدار الأحكام؛ كما ينبغي دعم المرضى لتمكينهم من المشاركة بنشاط في كل مراحل عملية التشخيص.