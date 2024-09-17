العالم اليوم - واشنطن: تصريحات الحوثيين بشأن اعتراف الحكومة "كاذبة"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 08:28 صباحاً - قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية محمد البخيتي، الإثنين، إن الولايات المتحدة عرضت الاعتراف بحكومة الحوثيين في صنعاء في محاولة من جانبها لوقف الهجمات التي تشنها الجماعة، فيما وصف مسؤول أميركي هذه التصريحات بأنها كاذبة.

جاءت تصريحات القيادي الحوثي بعد يوم من وصول صاروخ باليستي أطلقته الجماعة المتحالفة مع إيران إلى وسط إسرائيل للمرة الأولى، مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القول إنهم سيدفعون "ثمنا باهظا".

وقال البخيتي إن هناك دائما اتصالات بعد كل عملية يقومون بها، وأشار إلى أن هذه الاتصالات تستند إما إلى تهديدات أو تقديم بعض الإغراءات.

ووصف مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، هذه التصريحات بأنها "محض كذب".

وبشكل منفصل، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: "الدعاية الحوثية نادرا ما تكون صادقة أو جديرة بالاهتمام. وتغطيةٌ مثل هذه تضفي غطاء من المصداقية على تضليلهم".

وإلى جانب شن هجمات ضد إسرائيل واصلت الجماعة اليمنية شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة أو تتجه لإسرائيل، وذلك من أجل دعم الفلسطينيين في ظل استمرار الحرب في غزة.

وتسببت هجمات الحوثيين في إلحاق أضرار بأكثر من 80 سفينة عبر شن هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة منذ نوفمبر، كما أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى. وأسفرت الهجمات عن مقتل 3 من أفراد الأطقم على الأقل.

ويعاني اليمن من حرب أهلية مستمرة منذ سنوات.

وسيطر الحوثيون عام 2014 على العاصمة صنعاء وأطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا.

وفي يناير، أعادت الولايات المتحدة إدراج الحوثيين على قائمتها للجماعات الإرهابية.