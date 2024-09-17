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أحمد جودة - القاهرة - شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقابلة مع وكالة فرانس برس يوم الاثنين، على أن "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي" الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يعانون بشكل "لا يمكن تصوره".

وأوضح غوتيريش في مقابلته أن الأمم المتحدة تدين الهجمات التي تقوم بها حماس، وتعتبرها انتهاكًا كاملًا للقانون الدولي، ومع ذلك لا يوجد مبرر لما تفعله إسرائيل من عقاب جماعي ضد الأهالي الفلسطينية في القطاع وهو ما نراه بشكل دراماتيكي في غزة".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "ما يحدث في غزة هو أمر لا يمكن تصوره، حيث يعاني الناس بمستوى غير مسبوق من المآسي، ومعدل الوفيات والدمار هناك لا يُضاهى بما شهدته منذ تولي منصبي".



ومن جانبه أعلن ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن واشنطن تواصل الحوار مع كافة الشركاء في المنطقة، خاصة التواصل مع مصر وقطر، لتقديم مقترح معدل للطرفين بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

عاجل| غوتيريش: "لا تبرير للعقاب الجماعي للفلسطينيين"

وأشار ميلر للصحفيين إلى أنه لا يمتلك جدولًا زمنيًا لطرح هذا المقترح المعدل، الذي تم توقعة منذ أسابيع، مضيفًا أن واشنطن تعمل على أن المقترح يكون قادرًا على توصل حماس وإسرائيل إلة اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في القطاع.

مقتل 6 وإصابة آخرون نتيجة قصف القوات الإسرائيلية

ومن جانبهم أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بمقتل فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما قُتل 6 مواطنين وأصيب آخرون مساء الاثنين نتيجة قصف من القوات الإسرائيلية في شمال ووسط قطاع غزة.

عاجل| غوتيريش: "لا تبرير للعقاب الجماعي للفلسطينيين"

كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية حسب ما أفادت بة المصادر المحلي، عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرون نتيجة استهداف القوات الإسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين في شمال غزة بالقرب من أبراج الندى.

وأضاف مصدر سكاي نيوز عربية أن الطيران الإسرائيلي قصف منزلًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين آخرين وإصابة آخرين، كما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر استهداف القوات الإسرائيلية محيط برج الأندلس شمال غرب مدينة غزة.

