العالم اليوم - تحذير من جهة مزيفة تطلب من السفن تحديث موقعها بالبحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر تحذير من جهة مزيفة تطلب من السفن تحديث موقعها بالبحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 سبتمبر 2024 03:28 صباحاً - قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، إن هناك كياناً انتحل صفتها ويطلب من السفن التجارية تقديم معلومات حول مواقعها في البحر الأحمر، الذي يشهد تصعيداً بسبب الهجمات الحوثية.

وذكرت الهيئة في بيان لها على منصة "إكس" أن البحرية البريطانية تلقت تقارير بشأن كيان يدعي أنه من UKMTO، ويطلب من السفن تشغيل نظام تحديد الموقع AIS وتحديث موقعها الحالي.

وفي هذا السياق، أوصت البحرية البريطانية قادة السفن بالتحقق من أي طلبات من UKMTO باستخدام المعلومات المنشورة في دليل BMP5 أو على مخطط الأمن البحري Q6099.

كما جددت الهيئة البحرية تحذيرها للسفن بضرورة الحذر عند الإبحار في المنطقة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى UKMTO.