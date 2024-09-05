العالم اليوم - مصدر مصري: تهريب السلاح يجري من إسرائيل إلى غزة والضفة

انتم الان تتابعون خبر مصدر مصري: تهريب السلاح يجري من إسرائيل إلى غزة والضفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 سبتمبر 2024 02:22 صباحاً - شن مصدر مصري رفيع المستوى مساء الأربعاء، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه يروج الأكاذيب بشأن فيلادلفيا للتغطية على فشله في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى قطاع غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر قوله إن "ترويج رئيس الوزراء الإسرائيلي لتهريب السلاح من مصر أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى قطاع غزة".

وأوضح أن "إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من كرم أبو سالم إلى قطاع غزة".

وأكد المصدر رفيع المستوى، أن الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخليًا وخارجيًا ولا تزال مستمرة في ترويج أكاذيبها للتغطية على فشلها.

وأشار المصدر إلى أن "نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمني والسياسي وعدم العثور على المحتجزين أو تحقيق أي انتصار عسكري بغزة والضفة الغربية المحتلة".

كما أشار إلى استياء كل الأطراف من استمرار رئيس وزراء إسرائيل في إفشال الوصول لاتفاق هدنة.

وأكد المصدر، أن نتنياهو يسمح بتهريب السلاح من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية ويتغاضى عن عمليات بيع السلاح للضفة لإيجاد المبررات لعدوانه على الشعب الفلسطيني.

ونوه المصدر إلى أن تصريحات نتنياهو، رسالة استباقية لواشنطن برفضه أي مقترحات لوقف إطلاق النار، وإجهاض لكل الجهود المبذولة للتهدئة والإفراج عن المحتجزين والأسرى.