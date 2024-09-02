العالم اليوم - بعد اعتزال الكبار.. اختيار قائد جديد لمنتخب ألمانيا

انتم الان تتابعون خبر بعد اعتزال الكبار.. اختيار قائد جديد لمنتخب ألمانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 04:25 مساءً - اختير لاعب خط وسط بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش، لحمل شارة قائد المنتخب الوطني الألماني، الإثنين، بعد إعلان سلفه إلكاي غوندوغان وعدد من اللاعبين الكبار اعتزال اللعب دوليا بعد بطولة أوروبا 2024.

واختير مدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر، ومهاجم أرسنال كاي هافرتز، كبديلين لكيميتش في تصفيات دوري الأمم الأوروبية القادمة، حيث سيخوض المنتخب الألماني مباراتيه ضد هنغاريا السبت وهولندا في 10 سبتمبر.

ولم يرتد كيميتش (29 عاما) شارة قائد فريق بايرن ميونيخ أو المنتخب الوطني من قبل، لكنه غالبا ما كان يتولى هذا الدور في حال إصابة أو غياب قادة المنتخب.

وكانت آخر مباراة ارتدى فيها شارة قائد المنتخب الألماني في مباريات ودية العام الماضي.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، الإثنين، إن كيميتش ارتدى شارة القيادة 17 مرة في مسيرة امتدت لـ91 مباراة دولية.

ويبدو أن هذا الإجمالي يشمل المباريات التي تولى فيها كيميتش شارة القيادة عند استبدال لاعب آخر.

وكان المدرب آنذاك، هانزي فليك، قد اختار غوندوغان لقيادة المنتخب العام الماضي قبل استضافة ألمانيا لكأس العالم 2024، عندما وصل الفريق إلى ربع النهائي قبل أن يخسر أمام إسبانيا البطلة في النهاية، لكنه اعتزل اللعب دوليا الشهر الماضي قبل العودة من برشلونة إلى مانشستر سيتي.

وقال مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان إن كيميتش هو "الخليفة المنطقي" لغوندوغان كقائد.