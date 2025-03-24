تحسباً لرحيل فان دايك .. ليفربول يستهدف صفقة إيطالية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 04:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع الإيطالي، أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويبحث ليفربول عن مدافع جديد تحسباً لرحيل فيرجيل فان دايك، الذي ينتهي عقده مع ختام الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “Football Insider” العالمية، فإن باستوني أصبح أحد أبرز الأهداف التي يسعى ليفربول للتعاقد معها خلال الميركاتو المقبل.

وأضافت الشبكة، أن عقد باستوني الحالي مع نادي إنتر ميلان يمتد حتى 2028، مما يمنح إنتر ميزة قوية في التفاوض.

ومن المتوقع، أن تصل قيمة الصفقة إلى 60 مليون يورو، وخاصة أن اللاعب لن يضغط من أجل الرحيل.

ويعد باستوني عنصراً أساسياً في تشكيلة إنتر ميلان، حيث شارك معه في 41 مباراة بمختلف المسابقات، خلال الموسم الحالي.