وصفات شهية وسريعة لتحضير وجبات منزلية لذيذة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 29 مارس 2025 01:56 صباحاً - وصفات سهلة ولذيذة تناسب جميع الأذواق

تبحث الكثير من ربات المنزل عن وصفات سريعة وسهلة التحضير، خاصةً في أوقات الانشغال أو بعد يوم طويل من العمل. إليك بعض الوصفات التي يمكن تحضيرها في وقت قياسي وتكون لذيذة ومغذية.

1. سلطة التونة

تُعتبر سلطة التونة من الوصفات السهلة والسريعة. كل ما تحتاجه هو:

**طريقة التحضير:**

1. في وعاء كبير، اخلط جميع المكونات معاً.

2. اضافة عصير الليمون وزيت الزيتون مع الملح والفلفل.

3. قدّم السلطة مباشرةً كوجبة خفيفة أو كطبق جانبي.

2. سناك البيض بالأفوكادو

هذه الوصفة غنية بالفيتامينات وسهلة جداً في التحضير.

**طريقة التحضير:**

1. قشّر البيض المسلوق ثم اقطعه إلى نصفين.

2. احتفظ بصفار البيض في وعاء، واهرسه مع الأفوكادو، وعصير الليمون، والملح والفلفل.

3. املأ بياض البيض بمزيج الأفوكادو وقدّمه كوجبة خفيفة صحية.

3. باستا بالدجاج والخضار

وجبة سريعة ومليئة بالنكهات.

**طريقة التحضير:**

1. اسلقي المعكرونة حسب التعليمات الموجودة على العبوة.

2. في مقلاة، سخّن زيت الزيتون ثم أضف البصل حتى يذبل.

3. أضف قطع الدجاج واطبخ حتى تنضج.

4. أضف الفليفلة والكوسا واطبخ لمدة 5 دقائق.

5. قم بإضافة المعكرونة إلى المقلاة وامزجها جيدًا مع جميع المكونات.

4. شوربة العدس

شوربة العدس تعتبر خياراً ممتازاً خصوصًا في الأجواء الباردة.

**طريقة التحضير:**

1. في قدر، اسلقي العدس مع الماء حتى ينضج.

2. أضف البصل والجزر والبطاطا والمرقة، واترك المكونات على النار حتى تنضج.

3. استخدم الخلاط اليدوي لخلط الشوربة حتى الحصول على القوام المطلوب.

يمكنك الآن تجربة هذه الوصفات اللذيذة والتي تتطلب وقتًا قصيرًا للتحضير. استمتع بوجباتك!