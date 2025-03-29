وزير الرى سويلم يتابع إستعدادات وجاهزية كافة أجهزة الوزارة خلال أجازة ”عيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- رفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ ، والتواصل الهاتفى بين القيادات والمسئولين على كافة المستويات الوظيفية خلال أيام الأجازة

- اتخاذ الإجراءات الإستباقية لمواجهة أي أزمات محتملة قد تؤثر على المنظومة المائية

- متابعه المناسيب والتصرفات على مدار الساعة لتوفير الاحتياجات المائية ، وتحقيق المناسيب الآمنة لمحطات مياه الشرب

- المرور على الطبيعة لمتابعة الالتزام بمناوبات الرى وخطط توزيع المياه وأعمال التطهيرات ، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية

- جاهزية الحفارات والمعدات ومحطات الرفع و وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أي طوارئ

- المتابعة على مدار الساعة لرصد أى تعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السادة قيادات الوزارة والسادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ، لمتابعة إستعدادات وجاهزية كافة أجهزة الوزارة خلال أجازة "عيد الفطر المبارك" .

وأشار الدكتور سويلم أن أجازة العيد الحالية تتزامن مع الاستعدادات الجارية لفترة أقصي الإحتياجات المائية المقبلة والتي تتطلب بذل الكثير من الجهود ومواصلة المتابعة من كافة العاملين في مختلف المحافظات لضمان استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة ، حيث يجرى تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة و روابط مستخدمى المياه للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية ، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة صيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات .

وقد وجه الدكتور سويلم برفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية ، واستمرار التواصل الهاتفى بين كافة القيادات والمسئولين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية خلال أيام الأجازة ، واتخاذ الإجراءات الإستباقية لمواجهة أي أزمات محتملة قد تؤثر على المنظومة المائية .

كما وجه سيادته بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمتابعه المناسيب والتصرفات الماره في الشبكة على مدار الساعة واتخاذ كافه الإجراءات لضمان الإستقرار المائي بالشبكة ومنع حدوث اي ازدحامات ، وتوفير كافه الاحتياجات المائيه وتحقيق الدرجات والتصرفات الآمنة لمحطات مياه الشرب المطلوبة خلال فتره الاجازة ، والمرور على الطبيعة لمتابعة الالتزام بمناوبات الرى وخطط توزيع المياه المقررة خلال أيام العيد ، ومتابعة أعمال التطهيرات الجارية ، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية ، والتشديد على جاهزية الحفارات وغيرها من المعدات للتعامل مع أي طارئ ، وجاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أي طوارئ .

كما شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية .

وكل عام ومصر والمصريين بكل خير .