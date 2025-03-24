دور الرضاعة الطبيعية في صحة الطفل والأم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 03:55 مساءً - أهمية الرضاعة الطبيعية

تُعتبر الرضاعة الطبيعية واحدة من أهم مراحل تغذية الطفل في الأشهر الأولى من حياته. فهي ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، لكنها تحمل فوائد صحية كبيرة للأم والطفل على حد سواء.

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل

توفير العناصر الغذائية: يحتوي حليب الأم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل في سنواته الأولى، بما في ذلك البروتينات والدهون والفيتامينات.

يحتوي حليب الأم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل في سنواته الأولى، بما في ذلك البروتينات والدهون والفيتامينات. تعزيز المناعة: حليب الأم يحتوي على أجسام مضادة تساعد في حماية الطفل من الأمراض والعدوى.

حليب الأم يحتوي على أجسام مضادة تساعد في حماية الطفل من الأمراض والعدوى. التطور العقلي: الدراسات تشير إلى أن الأطفال الذين يُرضعون طبيعياً لديهم معدلات ذكاء أعلى فيما بعد.

الدراسات تشير إلى أن الأطفال الذين يُرضعون طبيعياً لديهم معدلات ذكاء أعلى فيما بعد. تجنب السمنة: الرضاعة الطبيعية تساهم في تنظيم وزن الطفل بشكل طبيعي، مما يقلل من مخاطر السمنة في المستقبل.

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم

تعزيز الرابطة العاطفية: تساهم الرضاعة الطبيعية في تعزيز الرابطة بين الأم وطفلها، مما يعزز من شعور الأمان والراحة لكليهما.

تساهم الرضاعة الطبيعية في تعزيز الرابطة بين الأم وطفلها، مما يعزز من شعور الأمان والراحة لكليهما. تسريع عملية الشفاء: تساعد الرضاعة الطبيعية على تسريع عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة.

تساعد الرضاعة الطبيعية على تسريع عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة. تقليل مخاطر الأمراض: الرضاعة الطبيعية تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض في المستقبل.

الرضاعة الطبيعية تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض في المستقبل. توفير التكاليف: تعتبر الرضاعة الطبيعية وسيلة اقتصادية توفر تكاليف شراء الحليب الصناعي.

نصائح لممارسة الرضاعة الطبيعية بشكل ناجح

الراحة: تأكدي من أنك في مكان مريح وهادئ أثناء الرضاعة.

تأكدي من أنك في مكان مريح وهادئ أثناء الرضاعة. التركيز على التقنية الصحيحة: تعلمي كيفية وضع الطفل بشكل صحيح لتفادي الألم وتحقيق أقصى استفادة.

تعلمي كيفية وضع الطفل بشكل صحيح لتفادي الألم وتحقيق أقصى استفادة. شرب السوائل: إشربي الكميات الكافية من الماء والسوائل للحفاظ على ترطيب جسمك وزيادة إنتاج الحليب.

إشربي الكميات الكافية من الماء والسوائل للحفاظ على ترطيب جسمك وزيادة إنتاج الحليب. الاسترخاء: حاولي الحفاظ على حالة من الهدوء والاسترخاء أثناء فترة الرضاعة.

ختاماً

تعد الرضاعة الطبيعية من العوامل الأساسية التي تساهم في صحة الأم والطفل. فباختيار الرضاعة الطبيعية، تختار الأمهات الحل الأمثل لتوفير بداية صحية لحياة أطفالهن. الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن طبيعياً يستفدن من هذه العملية، سواء من الناحية الصحية أو العاطفية، مما يسهم في بناء علاقة قوية ودائمة مع أطفالهن.