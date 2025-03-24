برشلونة يقترب من تجديد عقد تشيزني

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 03:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يقترب من تجديد عقد حارسه البولندي، فيوتشيك تشيزني.

تشيزني عاد عن اعتزاله وانضم لصفوف برشلونة ليكون بديلاً للحارس الألماني، تير شتيجن، والذي تعرض لإصابة قاسية (تمزق كامل في وتر الركبة).

ووفقاً لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، يفاوض برشلونة تشيزني حالياً من أجل التجديد لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى أن الاتفاق على التجديد بين الطرفين وشيك، ورغم الحاجة لاستكمال بعض التفاصيل النهائية..

منذ انضمامه، شارك تشيزني في 17 مباراة، بمختلف المسابقات، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 8 مباريات.