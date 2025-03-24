هيرفي رينارد: سنواجه أفضل منتخب في آسيا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 01:52 مساءً - تحدث هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن مواجهة اليابان، المقررة غداً الثلاثاء، في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال رينارد في مؤتمر صحفي: “تنتظرنا مباراة مهمة غداً، وندرك أننا نواجه أفضل منتخب في آسيا، لكننا جاهزون للمنافسة”.

وتابع: “نعرف أن المنتخب الياباني منضبط ويبذل مجهوداً كبيراً. هذه فلسفته في كرة القدم. نقاط هذه المباراة مهمة لأننا نحاول اقتناص المركز الثاني. وما زال أمامنا 3 مباريات ضد اليابان والبحرين وأستراليا”.

وواصل: “كرة القدم تتغير، ولا يمكن مقارنة الوضع الآن بما كان عليه قبل 3 سنوات، لكن يجب التأقلم والمنافسة على بطاقة التأهل الثانية بغض النظر عن صعوبة المشوار”.

وسُئل مدرب المنتخب السعودي أيضاً عن رأيه في طموحات اليابان للفوز بالمونديال مستقبلاً، ليرد قائلاً: “المنتخب الياباني جيد، ومن الطبيعي أن يرتفع سقف طموحاتهم لأن لديهم جودة عالية من اللاعبين”.