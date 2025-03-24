طريقة رائعة لتحضير كريسبي الدجاج المقرمش

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 08:48 صباحاً - المكونات اللازمة

1 كغ من صدور الدجاج

1 كوب من الدقيق

1 كوب من فتات الخبز (بانية)

2 بيضات

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من البابريكا (الفلفل الحلو)

زيت للقلي

خطوات التحضير

1. تحضير الدجاج

قم بتقطيع صدور الدجاج إلى قطع متوسطة الحجم، ثم قم بتتبيلها بالملح، والفلفل الأسود، والبابريكا. تأكد أن كل قطعة تغطي بالتوابل بشكل جيد.

2. تجهيز الخلطة

في وعاء عميق، قم بخفق البيضتين جيدًا. في وعاء آخر، اخلط الدقيق مع قليل من الملح والفلفل. وفي وعاء ثالث، ضع فتات الخبز.

3. تغليف قطع الدجاج

خذ قطعة من الدجاج وضعها في وعاء الدقيق، تأكد من تغطيتها جيدًا، ثم انقلها إلى خليط البيض، وأخيرًا قم بتغليفها بفتات الخبز حتى تتغطى تمامًا.

4. القلي

في مقلاة على نار متوسطة، سخن الزيت حتى يصبح ساخنًا. ضع قطع الدجاج المغلفة في الزيت بحذر وقم بقليها حتى تحصل على لون ذهبي جميل، يستغرق حوالي 5-7 دقائق لكل جانب.

التقديم

عند الانتهاء من القلي، قم بنقل قطع الدجاج إلى طبق يحتوي على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد. يمكنك تقديم الدجاج الكريسبي مع صلصة باربكيو أو أي صلصة تفضلها.

نصائح إضافية

يمكنك إضافة بهارات إضافية حسب ذوقك، مثل الثوم البودرة أو الأعشاب المجففة.

من الأفضل تقديم الدجاج ساخنًا للحصول على أفضل تجربة تذوق.

يمكنك استخدام فرن بدلاً من القلي العميق للحصول على دجاج صحي أكثر، عن طريق وضع قطع الدجاج في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20-25 دقيقة.

استمتع بوجبتك المقرمشة!