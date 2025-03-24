نصائح لتغذية طفلك الرضيع بشكل صحي ومتوازن

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 08:48 صباحاً - أهمية التغذية السليمة للطفل الرضيع

تعتبر التغذية السليمة من العوامل الأساسية التي تساهم في نمو الطفل الرضيع وتطوره بشكل صحي. حيث أن الغذاء الجيد يدعم الجهاز المناعي ويعزز النمو العقلي والجسدي للطفل.

أولاً: الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية توفر كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الرضيع.

تحمي الرضاعة الطبيعية الطفل من الأمراض وتساعد في تقوية مناعته.

أوصت منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية exclusive لمدة ستة أشهر.

ثانياً: إدخال الأطعمة الصلبة

عندما يبدأ الطفل في الوصول إلى ستة أشهر، يمكن بدء إدخال الأطعمة الصلبة تدريجياً. من المهم عليك اختيار أنواع غذاء صحية تتناسب مع تطور الطفل.

ابدأ بالخضروات مثل البطاطس الحلوة والجزر المهروس.

تأكد من تقديم الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم المهروسة.

يمكن إضافة الفواكه مثل الموز والتفاح المهروس بعد التأكد من عدم وجود حساسية.

ثالثاً: تجنب الأطعمة الضارة

تجنب إضافة السكر والملح إلى طعام الطفل في السنة الأولى.

حافظ على تجنب الأطعمة المعالجة والمصنعة.

لا تعطي طفلك العسل قبل إتمام السنة الأولى لأنه قد يحتوي على بكتيريا ضارة.

رابعاً: متابعة التقدم والنمو

من الضروري متابعة نمو الطفل وتقدمه في تناول الطعام. تأكد من استشارة الطبيب عند الحاجة. يمكن أن يساعدك أخصائي التغذية في وضع خطة تغذية صحية تناسب طفلك.

خامساً: خلق بيئة إيجابية لتناول الطعام

اجعل وقت الطعام ممتعًا من خلال تقديم الأطعمة بشكل جذاب.

شارك طفلك في تجربة الطعام الجديدة من خلال التحفيز والإيجابية.

تحلى بالصبر، حيث قد يحتاج الطفل إلى وقت لتقبل الأطعمة الجديدة.

في الختام، تُعد التغذية السليمة عنصرًا حيويًا لنمو طفلك وتطوره. تأكدي دائمًا من تقديم الخيارات الصحية والمغذية، وكوني مرنة عند إدخال أطعمة جديدة.