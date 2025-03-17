الكشف عن موعد مباراة برشلونة وأوساسونا المؤجلة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 02:52 مساءً - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد إقامة مباراة برشلونة وأوساسونا المؤجلة من الجولة 27 من الليجا.

وكان من المفترض أن تقام المباراة بين برشلونة وأوساسونا يوم 8 مارس/آذار الحالي، ولكن تأجلت في اللحظات الأخيرة بسبب وفاة طبيب النادي الكتالوني.

وتقرر أن تقام المباراة يوم 27 آذار/مارس الحالي، على أرضية ملعب “منتجويك”.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف.