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الكشف عن موعد مباراة برشلونة وأوساسونا المؤجلة

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الكشف عن موعد مباراة برشلونة وأوساسونا المؤجلة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 02:52 مساءً - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد إقامة مباراة برشلونة وأوساسونا المؤجلة من الجولة 27 من الليجا.

وكان من المفترض أن تقام المباراة بين برشلونة وأوساسونا يوم 8 مارس/آذار الحالي، ولكن تأجلت في اللحظات الأخيرة بسبب وفاة طبيب النادي الكتالوني.

وتقرر أن تقام المباراة يوم 27 آذار/مارس الحالي، على أرضية ملعب “منتجويك”.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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