نصائح مهمة لمرضى القصور الكبدي

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 02:52 مساءً - إليك بعض النصائح المهمة لمرضى القصور الكبدي:

1. اتبع نظام غذائي صحي: يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن وصحي يشمل الأطعمة الغنية بالبروتينات عالية الجودة مثل اللحوم المشوية والأسماك والبيض والألبان. تناول الخضروات والفواكه بكميات مناسبة، وتجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والمالحة. قد يكون من الضروري أن يكون لديك نظام غذائي مخصص يتم تنسيقه مع الطبيب أو أخصائي التغذية.

2. تجنب الكحول: يجب تجنب تناول الكحول بشكل كامل، حيث يمكن أن يتسبب في تفاقم أعراض القصور الكبدي وتلف الكبد بشكل أكبر.

3. تجنب الأدوية والمكملات الغير ضرورية: قبل تناول أي دواء أو مكمل غذائي، يجب استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي المختص. بعض الأدوية والمكملات الغذائية يمكن أن تكون ضارة للكبد أو تتفاعل بشكل سلبي مع الأدوية الأخرى التي تتناولها.

4. مراقبة السوائل: يحتاج مرضى القصور الكبدي إلى مراقبة كمية السوائل التي يتناولونها. يمكن أن يتراكم السائل في الجسم ويسبب تورم الأطراف والبطن. يجب مراقبة كمية السوائل التي تشربها والتقليل من تناول الأطعمة والمشروبات المالحة.

5. مراقبة الوزن: قم بمراقبة وزنك بانتظام. زيادة الوزن المفرط قد تشير إلى تجمع السوائل في الجسم، في حين أن فقدان الوزن المفرط قد يكون مؤشرًا على تدهور حالة الكبد. قم بتتبع وزنك بانتظام وابلغ الطبيب إذا لاحظت أي تغيرات كبيرة في الوزن.

6. تجنب العدوى: نظام المناعة لدى مرضى القصور الكبدي قد يكون ضعيفًا، لذا يجب تجنب التعرض للعدوى قدر الإمكان. قم بغسل يديك بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة والتواصل مع الأشخاص المصابين بأمراض معدية.

7. اتباع نصائح الطبيب: من الضروري أن تتبع نصائح الطبيب المعالج بعناية. حافظ على روتين الكشوفالدورية والفحوصات الطبية الموصوفة، واتبع تعليماته بشأن الأدوية والعلاجات الموصوفة.

8. الحفاظ على نمط حياة صحي: تأكد من الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل عام. قم بممارسة التمارين البدنية بشكل منتظم والحفاظ على وزن صحي. تجنب التدخين، حيث يمكن أن يزيد من تدهور حالة الكبد.

9. البقاء على اتصال مع فريق الرعاية الصحية: تعاون مع فريقك الطبي وابق على اتصال معهم. استفسر عن أي استفسارات أو مخاوف قد تكون لديك ولا تتردد في طرح الأسئلة المتعلقة بحالتك.

10. الاهتمام بالصحة العقلية: يعاني بعض المرضى المصابين بالقصور الكبدي من مشاكل صحة عقلية مثل الاكتئاب والقلق. تأكد من أن تعتني بصحتك العقلية وتطلب الدعم اللازم إذا لزم الأمر. يمكن أن يساعد الاستشاريون النفسيون أو الدعم النفسي والاجتماعي في التعامل مع التحديات النفسية المرتبطة بالمرض.

مهم جداً أن تتحدث مع الطبيب المعالج الخاص بك للحصول على نصائح وتوجيهات مخصصة وملائمة لحالتك الفردية.