أسباب ظاهرة التعرق الزائد في اليدين وطرق علاجه

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 12:55 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

التعرق هو آلية طبيعية في جسم الإنسان للمساعدة على تنظيم درجة حرارة الجسم. ومع ذلك، قد يكون التعرق الزائد في منطقة معينة مثل اليدين مزعجًا ومحرجًا. يُعرف هذا الاضطراب بالتعرق الإفراطي أو الهايبرهيدروزيس.

في هذه المقالة، سنستكشف أهم الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة وسبل علاجها.

الأسباب المحتملة للتعرق الزائد في اليدين:

1. الوراثة: يمكن أن يكون التعرق الزائد في اليدين وراثيًا، حيث يرتبط بخلل في جهاز العصبي المستقل. بعض الأشخاص قد يولدون مع هذه الحالة أو يرثونها عن آبائهم.

2. الإجهاد والقلق: الضغط النفسي والتوتر المزمن قد يؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات الإجهاد مثل الأدرينالين والكورتيزول، مما يؤدي إلى تنشيط الغدد العرقية والتعرق الزائد في اليدين.

3. الحرارة والرطوبة: التعرض المفرط للحرارة أو الرطوبة المرتفعة قد يسبب تعرق زائد في اليدين كآلية لتنظيم درجة حرارة الجسم.

4. الأمراض الطبية: قد يكون التعرق الزائد في اليدين أحد الأعراض المصاحبة لبعض الأمراض الطبية مثل ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، والاضطرابات الغدية.

5. تناول بعض الأدوية: قد ينتج التعرق الزائد في اليدين كأحد آثار جانبية لبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، ومضادات الاكتئاب، ومسكنات الألم.

6. الإصابات أو الجراحات: قد يؤدي الإصابات أو الجراحات في منطقة الرأس أو العنق إلى خلل في جهاز العصبي المستقل مما يؤدي إلى زيادة التعرق في اليدين.

طرق علاج التعرق الزائد في اليدين:

1. المعالجة السلوكية: استخدام تقنيات الاسترخاء والتأمل للتقليل من التوتر والقلق.

2. العلاج بالأدوية: قد يصف الطبيب بعض الأدوية المضادة للتعرق مثل المضادات الكولينية أو مثبطات الأنزيمات.

3. العلاج الموضعي: استخدام مزيلات العرق الموضعية أو الحقن في الجلد لتقليل إفراز العرق.

4. العلاج الجراحي: في بعض الحالات الشديدة، قد يلجأ الطبيب إلى إجراء عمليات جراحية لقطع الأعصاب المسؤولة عن التعرق الزائد.