كيفية إزالة البقع العنيدة من السيراميك بسهولة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 07:57 صباحاً - استخدام المنتجات المنزلية الطبيعية

تنظيف السيراميك من البقع العنيدة لا يحتاج دائمًا إلى منتجات تنظيف باهظة الثمن أو تحتوي على مواد كيميائية. في الواقع، يمكن استخدام بعض المنتجات المتوفرة في المنزل لتحقيق نتائج رائعة دون الحاجة إلى مغادرة المنزل والتسوق.

الخل الأبيض وصودا الخبز

الخل الأبيض وصودا الخبز هما من أكثر المواد الطبيعية فعالية في إزالة البقع. الخل لديه خصائص حمضية تعمل على تفتيت الأوساخ والدهون، بينما صودا الخبز تعمل كمادة كاشطة تساعد في تنظيف آثار البقع.

خفف الخل الأبيض بالماء في زجاجة رش بنسبة 1:1.

رش الخليط على البقع واتركه لبضع دقائق.

رش بعض من صودا الخبز على البقع.

استخدم فرشاة ناعمة لفرك البقعة بلطف.

اشطف المنطقة بالماء الدافئ وجففها بقطعة قماش ناعمة.

التقنيات البديلة لتنظيف السيراميك

إذا كانت لديك بقع مستعصية على السيراميك تحتاج لمزيد من الجهود لإزالتها، يمكن اللجوء إلى بعض التقنيات البديلة.

معجون الأسنان

ربما يبدو معجون الأسنان غير معتاد لاستخدامه كمنظف، لكنه فعال جدًا مع البقع الصغيرة.

ضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على فرشاة أسنان قديمة.

افرك البقعة بلطف بحركات دائرية.

اشطف المنطقة بماء دافئ وجففها بشكل جيد.

استخدام البخار

الأجهزة التي تولد البخار قد تكون حلاً فعالاً للبقع الصعبة، حيث يمكنها إزالة الأوساخ دون الحاجة لمواد كيميائية.

قم بتوجيه تدفق البخار على البقع مباشرة.

استخدم قطعة قماش ناعمة لفرك البقعة بعد تعريضها للبخار.

كرّر العملية حتى تزول البقعة تمامًا.

نصائح إضافية للحفاظ على نظافة السيراميك

للحصول على أفضل النتائج واستمرارية نظافة السيراميك، إليك بعض النصائح الإضافية:

تنظيف السيراميك بانتظام للحفاظ على مظهره الجميل.

استخدام ممسحة ناعمة ومنظف لطيف لتجنب الخدوش.

التعامل مع البقع فور حدوثها لمنع تراكمها.

تجفيف السيراميك بعد التنظيف لتفادي البقع المائية.

باتباع هذه الإرشادات، يمكنكم التأكد من الحفاظ على أرضيات السيراميك نظيفة ومتألقة في جميع الأوقات بكل سهولة وفعالية.