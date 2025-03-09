إفطار 10 رمضان: فتة الشاورما بالدجاج أو اللحم.. طبق شهي وغني بالنكهات

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 09:55 مساءً - فتة الشاورما طبق شهي وغني بالنكهات، يجمع بين مكونات لذيذة مثل الشاورما، الأرز، وصلصة اللبن الزبادي. نقدم لكِ طريقة تحضيرها بسهولة على طريقة الشيف هند جمال، لتكون وجبة مميزة على مائدة إفطار 10 رمضان.

مكونات فتة الشاورما:

صدور دجاج أو لحم شاورما جاهزة.

1 بصلة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

بهارات شاورما.

ملح وفلفل أسود.

زيت للقلي.

خبز عربي مقلي أو محمص.

أرز مصري.

1 كوب لبن زبادي.

عصير ليمون.

1 فص ثوم مهروس.

ملح.

سمن أو زبدة.

طريقة تحضير فتة الشاورما:

سخني الزيت في مقلاة واسعة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.

أضيفي قطع الدجاج أو اللحم وقلبيها جيدًا حتى تتحمر وتنضج.

تبلي بالبهارات والملح والفلفل الأسود.

اغسلي الأرز جيدًا وانقعيه في الماء لمدة نصف ساعة، ثم صفيه واطبخيه في ماء مغلي مع قليل من الملح حتى ينضج.

في طبق التقديم، رصي قطع الخبز المقلي، ثم أضيفي طبقة من الأرز المطبوخ.

وزعي قطع الشاورما فوق الأرز.

حضري صلصة اللبن بخلط اللبن الزبادي مع عصير الليمون والثوم المهروس والملح.

اسكبي صلصة اللبن فوق الشاورما والأرز، وزيني الطبق بالسمن أو الزبدة الذائبة.

نصائح إضافية:

يمكنكِ استخدام خبز البيتا أو الخبز الشامي بدلاً من الخبز العربي.

لإضافة نكهة مميزة، يمكنكِ تتبيل الشاورما قبل الطهي بساعات.

يمكنكِ إضافة بعض الخضروات المشوية أو المخلل إلى الطبق.

يمكن تقديم هذا الطبق مع مشروبات مثلجة أو دافئة.

فوائد طبق فتة الشاورما:

طبق غني بالبروتين والكربوهيدرات، مما يمنح الجسم الطاقة اللازمة بعد ساعات الصيام.

يحتوي على الكالسيوم والبروبيوتيك من اللبن الزبادي، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

طبق لذيذ ومشبع يناسب جميع أفراد الأسرة.

هذا واستمتعي بتحضير طبق فتة الشاورما الشهي وقدميه على مائدة إفطار مميزة في رمضان.