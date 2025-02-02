الدوري التونسي (17): النجم الساحلي يلاقي الاتحاد المنستيري

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 07:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأحد، خمس مباريات في ختام منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، حيث يلتقي الترجي مع مستقبل سليمان الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب النجم الساحلي مع الاتحاد المنستيري، والبنزرتي مع اتحاد تطاوين، ومستقبل قابس مع الأولمبي الباجي، واتحاد بن قردان مع الصفاقسي.

أمس:

الترجي الجرجيسي × قوافل قفصة 1-0

شبيبة العمران × الإفريقي 1-1

نجم المتلوي × الملعب التونسي 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الترجي الجرجيسي: 35 نقطة

2- الملعب التونسي: 35 نقطة

3- الإفريقي: 34 نقطة

4- الترجي: 33 نقطة

5- الاتحاد المنستيري: 33 نقطة