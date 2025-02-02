نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي (17): النجم الساحلي يلاقي الاتحاد المنستيري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 07:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الأحد، خمس مباريات في ختام منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، حيث يلتقي الترجي مع مستقبل سليمان الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب النجم الساحلي مع الاتحاد المنستيري، والبنزرتي مع اتحاد تطاوين، ومستقبل قابس مع الأولمبي الباجي، واتحاد بن قردان مع الصفاقسي.
أمس:
الترجي الجرجيسي × قوافل قفصة 1-0
شبيبة العمران × الإفريقي 1-1
نجم المتلوي × الملعب التونسي 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- الترجي الجرجيسي: 35 نقطة
2- الملعب التونسي: 35 نقطة
3- الإفريقي: 34 نقطة
4- الترجي: 33 نقطة
5- الاتحاد المنستيري: 33 نقطة