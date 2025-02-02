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الدوري المصري (11): الأهلي في ضيافة مودرن سبورت

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الدوري المصري (11): الأهلي في ضيافة مودرن سبورت

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 07:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصر بكرة القدم حيث يلتقي سيراميكا مع سموحة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب مودرن سبورت مع الأهلي الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (11)
إنبي × البنك الأهلي 0-1
زد أف سي × المصري البورسعيدي 1-1
بتروجيت × الاتحاد السكندري 0-0
فاركو × غزل المحلة 3-2
الإسماعيلي × طلائع الجيش 1-2
الجونة × حرس الحدود 0-1
بيراميدز × الزمالك 3-0

ترتيب فرق المقدمة
1- بيراميدز: 24 نقطة
2- الأهلي: 20 نقطة
3- الزمالك: 20 نقطة
4- سيراميكا: 19 نقطة
5- المصري البورسعيدي: 19 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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