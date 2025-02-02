الدوري المصري (11): الأهلي في ضيافة مودرن سبورت

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 07:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصر بكرة القدم حيث يلتقي سيراميكا مع سموحة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب مودرن سبورت مع الأهلي الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (11)

إنبي × البنك الأهلي 0-1

زد أف سي × المصري البورسعيدي 1-1

بتروجيت × الاتحاد السكندري 0-0

فاركو × غزل المحلة 3-2

الإسماعيلي × طلائع الجيش 1-2

الجونة × حرس الحدود 0-1

بيراميدز × الزمالك 3-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بيراميدز: 24 نقطة

2- الأهلي: 20 نقطة

3- الزمالك: 20 نقطة

4- سيراميكا: 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي: 19 نقطة