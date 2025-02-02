نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (11): الأهلي في ضيافة مودرن سبورت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 07:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصر بكرة القدم حيث يلتقي سيراميكا مع سموحة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب مودرن سبورت مع الأهلي الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (11)
إنبي × البنك الأهلي 0-1
زد أف سي × المصري البورسعيدي 1-1
بتروجيت × الاتحاد السكندري 0-0
فاركو × غزل المحلة 3-2
الإسماعيلي × طلائع الجيش 1-2
الجونة × حرس الحدود 0-1
بيراميدز × الزمالك 3-0
ترتيب فرق المقدمة
1- بيراميدز: 24 نقطة
2- الأهلي: 20 نقطة
3- الزمالك: 20 نقطة
4- سيراميكا: 19 نقطة
5- المصري البورسعيدي: 19 نقطة