ميتا تُحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي: مساعدها الذكي Meta AI يتذكرك الآن!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 02:53 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

في خطوة جريئة ومبتكرة، أعلنت شركة ميتا عن إضافة ميزة “الذاكرة” إلى مساعدها الذكي Meta AI. هذه الميزة الجديدة ستُحدث ثورة في طريقة تفاعل المستخدمين مع الذكاء الاصطناعي، حيث ستجعل التجربة أكثر تخصيصًا وذكاءً.

ستقوم ميزة الذاكرة بتخزين معلومات حول تفضيلات المستخدمين، مثل اهتماماتهم وهواياتهم وحتى أسلوبهم في الكلام. ستستخدم Meta AI هذه المعلومات لتقديم توصيات واقتراحات أكثر دقة وملاءمة للمستخدمين. على سبيل المثال، إذا كنت من محبي السفر، فقد يقترح عليك Meta AI وجهات سياحية جديدة بناءً على رحلاتك السابقة. وإذا كنت تفضل نوعًا معينًا من الموسيقى، فقد يقوم المساعد بتشغيل قائمة تشغيل مخصصة لك.

تجربة مستخدم محسنة: ستجعل ميزة الذاكرة تجربة استخدام Meta AI أكثر سلاسة ومتعة، حيث ستحصل على معلومات وتوصيات تتناسب مع اهتماماتك بشكل أفضل.

تفاعل أكثر ذكاءً: سيصبح Meta AI أكثر قدرة على فهم احتياجاتك وتقديم المساعدة بشكل فعال.

توفير الوقت والجهد: بدلًا من البحث عن المعلومات بنفسك، يمكنك الاعتماد على Meta AI ليقدم لك ما تحتاجه في الوقت المناسب.

من المقرر أن يتم إطلاق ميزة الذاكرة لـ Meta AI في وقت لاحق من هذا العام. وستكون متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم