نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (20)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 02:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، السبت، مباريات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
الخليج × التعاون 0-1
الرائد × الفيحاء 0-2
الوحدة × الاتحاد 1-4
الأهلي × النصر 2-2
الأخدود × ضمك 0-0
الشباب × القادسية 2- 3
العروبة × الخلود 2-0
الاتفاق × الفتح 1-2
الهلال × الرياض 1-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)
1- الاتحاد: 52 نقطة
2- الهلال: 48 نقطة
3- النصر: 44 نقطة
4- القادسية: 44 نقطة
5- الأهلي: 38 نقطة