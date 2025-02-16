دوري روشن السعودي (20)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 02:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، السبت، مباريات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

الخليج × التعاون 0-1

الرائد × الفيحاء 0-2

الوحدة × الاتحاد 1-4

الأهلي × النصر 2-2

الأخدود × ضمك 0-0

الشباب × القادسية 2- 3

العروبة × الخلود 2-0

الاتفاق × الفتح 1-2

الهلال × الرياض 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)

1- الاتحاد: 52 نقطة

2- الهلال: 48 نقطة

3- النصر: 44 نقطة

4- القادسية: 44 نقطة

5- الأهلي: 38 نقطة