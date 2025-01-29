ستيفن جيرارد يطلب الرحيل عن الاتفاق

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 02:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الإنكليزي، ستيفن جيرارد، أبلغ إدارة نادي الاتفاق السعودي، برغبته بالرحيل.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” فإن طلب جيرارد يأتي نظراً للحالة الفنية المتواضعة التي يعيشها الفريق، واحتلاله مركزاً متأخراً على سلم ترتيب الدوري (المركز 11 برصيد 18 نقطة).

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر خاصة أن رحيل جيرارد يحتاج بعض المفاهمات حول البند الجزائي على اعتبار أن عقده التدريبي ينتهي في يونيو/حزيران 2027 المقبل..

وأفادت الصحيفة، أن المدرب الإنكليزي يحصل على راتب سنوي بنحو 5 ملايين دولار سنوياً لكنه منفتح على تخفيض المبلغ الذي سيحصل عليه حين يتم إنهاء العقد بالتراضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتفاق يدرس تعيين مدرب محلي لخلافة جيرارد، ويتواجد أحمد المالكي (مدرب الفئات السنية بالنادي)، بالإضافة ل-سعد الشهري (المدرب السابق للمنتخب السعودي الأولمبي) ضمن قائمة الخيارات التي تدرسها إدارة النادي.