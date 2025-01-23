تعرف على وصفة الأرز المكسيكي خطوة بخطوة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 09:56 مساءً - هل تبحثين عن طبق رئيسي لذيذ ومميز لإضفاء لمسة من المذاق المكسيكي على مائدتك؟ لا تبحثي أكثر! نقدم لكِ اليوم وصفة الأرز المكسيكي الشهية والمبتكرة، والتي قدمتها الشيف غادة التلي في برنامجها “زعفران وفانيلا”. هذه الوصفة سهلة التحضير ومناسبة للعزومات والمناسبات الخاصة.

المكونات:

بصل مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

فلفل أحمر، أخضر، أصفر (مقطع)

كوب ذرة

مكعب مرق

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

3 أكواب أرز

½ كوب كزبرة خضراء مفرومة

بصل أخضر للتزيين

طريقة التحضير:

الشوي: سخني الزيت في قدر، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

الخضار: أضيفي الفلفل الملون إلى البصل وقلبي المكونات حتى تذبل.

التوابل: أضيفي صلصة الطماطم، مكعب المرق، الكمون، البابريكا، الكزبرة الناشفة، والملح والفلفل حسب الرغبة. قلبي المكونات جيدًا.

الأرز: أضيفي الأرز إلى الخليط وقلبيه حتى يتغطى بالتوابل والصلصة.

السلق: أضيفي الماء المغلي (كمية الماء تعتمد على نوع الأرز المستخدم) وغطي القدر واتركيه على نار هادئة حتى ينضج الأرز تمامًا.

التقديم: زيني الأرز بالكزبرة الخضراء والبصل الأخضر المفروم وقدميه ساخنًا.

نصائح إضافية:

اختاري الأرز: يمكنك استخدام أي نوع من الأرز تفضلينه، سواء كان أرز بسمتي أو أرز أبيض.

التوابل: يمكنك تعديل كمية التوابل حسب ذوقك الشخصي.

الخضروات: يمكنك إضافة أي نوع من الخضروات الأخرى التي تفضلينها، مثل الجزر أو البازلاء.

البروتين: يمكنك إضافة قطع من الدجاج المشوي أو اللحم المفروم إلى الأرز لوجبة أكثر اكتمالاً.

لماذا هذا الطبق مميز؟

سهولة التحضير: يمكن تحضير هذا الطبق بسهولة وبسرعة.

مذاق لذيذ: يجمع هذا الطبق بين نكهة الأرز الطازجة ونكهة التوابل المكسيكية الغنية.

مناسب للعزومات: يعتبر هذا الطبق خيارًا مثاليًا للعزومات والمناسبات الخاصة.

صحي ومتكامل: يحتوي الأرز المكسيكي على العديد من العناصر الغذائية المهمة.