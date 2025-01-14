كثرة التبول: الأسباب والأعراض وطرق العلاج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:53 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر التبول عملية طبيعية وحيوية للتخلص من السموم والسوائل الزائدة في الجسم. ومع ذلك، قد يُشير التبول المتكرر أو الحاجة الملحة للتبول إلى وجود مشكلة صحية. فما هي أسباب كثرة التبول؟ وما هي الأعراض المصاحبة لها؟ وكيف يمكن علاجها؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال الشامل.

يُعرف التبول المتكرر بأنه الحاجة للتبول أكثر من المعتاد، أي أكثر من 8 مرات في اليوم، وقد يصاحب ذلك الحاجة للتبول ليلاً (التبول الليلي). ويختلف ذلك عن سلس البول، وهو فقدان السيطرة على المثانة.

تتعدد أسباب كثرة التبول، وتشمل:

التهابات المسالك البولية: تُعتبر من أكثر الأسباب شيوعًا، وتُصاحبها أعراض أخرى مثل ألم وحرقة أثناء التبول، وارتفاع درجة الحرارة.

أمراض الكلى: قد تُسبب بعض أمراض الكلى، مثل التهاب الكلى أو حصوات الكلى، كثرة التبول.

مرض السكري: يُحاول الجسم التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول، مما يُسبب زيادة التبول.

تضخم البروستاتا: يُؤدي تضخم البروستاتا عند الرجال إلى الضغط على المثانة والإحليل، مما يُسبب صعوبة في التبول وكثرة التبول.

فرط نشاط المثانة: هي حالة تُسبب انقباضات لا إرادية في عضلة المثانة، مما يُؤدي إلى الشعور المفاجئ بالحاجة للتبول.

تناول بعض الأدوية: قد تُسبب بعض الأدوية، مثل مدرات البول، زيادة التبول.

تناول الكحول والكافيين: يُعتبر الكحول والكافيين من المواد المدرة للبول، مما يُسبب زيادة التبول.

الحمل: يُؤدي ضغط الرحم على المثانة خلال الحمل إلى زيادة التبول.

القلق والتوتر: قد يُسبب القلق والتوتر زيادة التبول لدى بعض الأشخاص.

الحاجة للتبول أكثر من 8 مرات في اليوم.

التبول الليلي (الاستيقاظ للتبول أكثر من مرة في الليل).

الشعور بالإلحاح المفاجئ للتبول.

صعوبة تأخير التبول.

ألم أو حرقة أثناء التبول (في حالة التهاب المسالك البولية).

يعتمد تشخيص كثرة التبول على التاريخ الطبي والفحص البدني، بالإضافة إلى بعض الفحوصات الأخرى، مثل:

تحليل البول.

زراعة البول.

فحص البروستاتا (للرجال).

فحوصات أخرى حسب الحاجة.

يعتمد علاج كثرة التبول على السبب الرئيسي. وقد يشمل العلاج:

علاج السبب الأساسي، مثل علاج التهاب المسالك البولية بالمضادات الحيوية، أو علاج تضخم البروستاتا بالأدوية أو الجراحة.

تغيير نمط الحياة، مثل تقليل تناول الكحول والكافيين، وشرب كميات كافية من الماء، وتدريب المثانة.

الأدوية التي تُساعد على التحكم في نشاط المثانة.

العلاج الطبيعي.

يجب زيارة الطبيب في حالة:

زيادة عدد مرات التبول بشكل ملحوظ.

وجود ألم أو حرقة أثناء التبول.

وجود دم في البول.

صعوبة إفراغ المثانة بشكل كامل.

تأثير كثرة التبول على الحياة اليومية.