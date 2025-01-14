فلوريان فيرتز يعود إلى تشكيلة باير ليفركوزن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 09:56 صباحاً - أنهى تشابي ألونسو، مدرب فريق باير ليفركوزن الألماني، العقوبة التي فرضها على فلوريان فيرتز، وسيعيده إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة ماينز، اليوم الثلاثاء، في الدوري الألماني.

وتعرض فيرتز للعقوبة وتم إبعاده عن المباراة الماضية، نتيجة وصوله متأخراً إلى تجمّع الفريق بسبب ازدحام مروري.

وأوضح المدرب الإسباني أن العقوبة كانت تستهدف تأكيد أهمية الانضباط في الفريق، بعدما تأخر فيرتز مع زميله الأرجنتيني إزيكييل بالاسيوس، عن موعد الانضمام لمعسكر الفريق قبل مواجهته بوروسيا دورتموند الجمعة الماضي.

وقرّر ألونسو إبقاءهما على مقاعد البدلاء خلال اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفركوزن 3-2 .