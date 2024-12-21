 “مؤامرة”.. مرتضى منصور يوجه انتقادات حادة لنقابة المهن السينمائية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 08:47 مساءً - كشف المستشار مرتضى منصور عن “مؤامرة” تعرض لها المخرج عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، وفقًا لما ذكره.

ونشر مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة للخطاب الذي أرسله نقيب المهن السينمائية، والذي استبعده من الدفاع عن عمر زهران.

وجاء في نص المنشور: “استلمت خطابًا من شخص يدعى مسعد فودة، الذي انتهت فترة ولايته كنقيب للمهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب، في ظرف مغلق إلى منزلي. وقد ظننت قبل فتح الخطاب أن هذا الشخص محترم، حيث أرسل لي خطاب شكر لتطوعي للدفاع عن المخرج عضو النقابة الأستاذ عمر زهران”.

وكشف مرتضى عن صدمته من محتوى الخطاب، حيث قال: “لكنني صدمت عند قراءة الخطاب، حيث أخطرني الأستاذ النقيب بإلغاء التفويض السابق الذي منحته لي النقابة للدفاع عن هذا الرجل المظلوم دون أي مقابل، والذي صدر في 2 ديسمبر 2024، وأبلغني أن النقابة قد فوضت محاميًا لم أسمع عنه من قبل”.

وأضاف: “مع احترامي للزميل الفاضل، فقد تم اختياره للحضور في مرحلة الاستئناف بدلاً مني للدفاع عن الأستاذ عمر، وتضمن خطاب هذا الجاهل من…”