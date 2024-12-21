كريم محمود عبد العزيز: “أخشى تكرار ما قدمه والدي”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 08:47 مساءً - أعرب الفنان كريم محمود عبد العزيز عن مخاوفه من فكرة إعادة تقديم أفلام والده، الفنان الراحل محمود عبد العزيز، واصفًا ذلك بأنه “مغامرة كبيرة”.

قال: “أفلام والدي تعتبر ثوابت لا يمكن الاقتراب منها، وإلا ستكون مغامرة كبيرة بالنسبة لي”.

وعندما سُئل عن إمكانية إعادة تقديم فيلم “الكيف”، الذي صدر قبل حوالي 40 عامًا ويُعتبر من أبرز أعمال والده، أشار كريم إلى أن “هذا الفيلم تحديدًا يُعد من الثوابت السينمائية التي لا يمكن الاقتراب منها، لأن الجمهور يعرفه بكل تفاصيله. إعادة تقديمه لن تكون سهلة، وستكون مغامرة ضخمة”.

أما بالنسبة للفيلم الذي قد يفكر في إعادة تقديمه من أعمال والده، فقد أوضح كريم أن فيلم “البنات عايزة إيه” يُعتبر خيارًا محتملاً له، مشيرًا إلى أن فكرة إعادة تقديمه جذابة ويمكن أن تكون بداية جيدة بعيدًا عن الثوابت السينمائية الأخرى لوالده.

من ناحية أخرى، أشار كريم إلى عفويته خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد “الهنا اللي أنا فيه”، الذي صدر مؤخرًا، حيث رفض الإجابة عن بعض الأسئلة.