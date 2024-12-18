دوري أبطال أوروبا للسيدات: آرسنال يستضيف بايرن ميونيخ

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:02 صباحاً - تقام اليوم، الأربعاء، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا للسيدات بكرة القدم، حيث يلتقي آرسنال الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب جوفنتوس الإيطالي مع فاليرينغا النرويجي بنفس التوقيت.

وحسم فريقا بايرن ميونيخ وآرسنال تأهلهما إلى ربع نهائي المسابقة قبل مباراتي هذه الجولة.

ترتيب المجموعةالثالثة

1- بايرن ميونيخ: 13 نقطة

2- آرسنال: 12 نقطة

3- دوفنتوس: 3 نقاط

4- فاليرينغا: نقطة واحدة