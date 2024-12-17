جود بيلينجهام: مركزي المفضل يختاره كارلو أنشيلوتي!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - تحدث جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، عن مواجهة باتشوكا المكسيكي، غداً الأربعاء، في نهائي كأس القارات للأندية.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال النجم الإنكليزي: “أنا سعيد لأننا سنلعب نهائياً آخر، ونعتبرها مباراة مهمة للغاية، وفرصة لمواصلة توسيع سجل النادي من حيث البطولات، إنه شرف لنا ونتمنى الفوز”.

وعن تواجده في المؤتمر الصحفي، أوضح: “هناك العديد من القادة في غرفة تبديل الملابس وقد اختاروني اليوم ببساطة للتحدث، لا أكثر”.

وأضاف: “الشيء المهم هو أن نحترم بعضنا، ونثق في بعضنا البعض، بالطبع لدي مهارات قيادية معينة، ولكن مثل كثيرين آخرين”.

وتابع: “أنا سعيد بأدائي، أهاجم في المنطقة وأتلقى الكرات في مواقف خطيرة، آمل الاستمرار على هذا النحو”.

وأردف: “أن تكون قادراً على اللعب لريال مدريد، فهو أعظم شيء في العالم، وأن تتوقع ألا يصاحب ذلك ضغوط فهو أمر سخيف”.

وأوضح: “أنا من مشجعي كرة القدم، وأفهم كيف تسير الأمور، إذا لم تلعب بشكل جيد، هناك انتقادات وعليك أن تتقبلها، كفريق واحد نقوم بتحليل الأمور والعمل في صمت، الضوضاء الخارجية شيء متوقع وأمر طبيعي”.

وفيما يخص توقعاته لموسم ريال مدريد، قال: “لا أستطيع أن أعد بالنتائج، لكن أستطيع أن أعد بالألقاب، أننا سنقدم أقصى ما لدينا، باتشوكا منافس قوي وسيشكل تحدياً، سيكون من دواعي الشرف أن أمثل جميع مشجعي ريال مدريد في قطر، لا يهم إذا كان الأمر يتعلق بالدوري أو دوري أبطال أوروبا أو مسابقة أخرى، الشيء الجيد هو أن المشجعين يمكنهم الاستمتاع بريال مدريد”.

وعن مركزه المفضل، أتم: “أينما يضعني كارلو أنشيلوتي، هذا هو الجواب الذي يمكنني تقديمه لك الآن”.