بعد اجتياح قصره.. سوريون يعثرون على صور من حفل زفاف بشار الأسد وزوجته أسماء

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:55 مساءً - في حادثة مثيرة للدهشة، عثر أهالي دمشق على صور للرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء خلال حفل زفافهما الذي أقيم قبل عشرين عامًا، وذلك أثناء اجتياحهم لقصر الرئاسة بعد إعلان هروب الأسد إلى موسكو.

الواقعة جاءت في خضم الأحداث التاريخية التي شهدتها العاصمة، حيث دخل الأهالي القصر الرئاسي وبدأوا في استكشاف ما يحتويه من مقتنيات ووثائق، ليكتشفوا الصور التي وثّقت لحظة خاصة من حياة الرئيس وزوجته.