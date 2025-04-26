نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادي حدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من الملاعب والمنشآت الرياضية الجديدة داخل نادي حدائق الأهرام، بحضور المهندس محمد نافع رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من الشخصيات العامة والإعلام، وقيادات الوزارة.

حيث تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة، ملعبين تم افتتاحهما حديثًا، وحمام سباحة وجيم، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع كفاءة حمام سباحة آخر، ومنطقة ألعاب للأطفال.



وخلال الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن نادي حدائق الأهرام يمثل إضافة قوية للرياضة المجتمعية، وداعمًا مهمًا لخطة الوزارة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وقال وزير الشباب والرياضة: "بنشوف النهارده صرح رياضي جديد بيخدم شباب منطقة حدائق الأهرام وأهالي الجيزة، وده جزء من شغلنا عشان الرياضة تكون أسلوب حياة لكل المصريين".

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أهمية الأندية ومراكز الشباب في تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم البدنية وغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية لديهم، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الشباب في تطوير مراكز الشباب وإقامة معارض لدعم المنتجات الحرفية وتوفير فرص عمل.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على تسخير الإمكانيات ودعم الحرف التراثية والتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين سبل المعيشة.

يُذكر أن نادي حدائق الأهرام يُعد من الأندية الاجتماعية الحديثة بالجيزة، ويضم ملاعب رياضية متنوعة وصالات مغلقة، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية المهارات.

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