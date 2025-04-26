نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الإيرانية تكشف تفاصيل عن انفجار ميناء "شهيد رجائي" جنوبي البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، تفاصيل حول انفجار ميناء "شهيد رجائي" في جنوب البلاد، الذي أسفر عن عدد من القتلى ومئات الجرحى.

وفي حديثها عن الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس، أوضحت فاطمة مهاجراني قائلة: "إن الحادث المؤسف الذي وقع في ميناء شهيد رجائي قيد التحقيق بشكل جدي، وتقوم المؤسسات المسؤولة بالمتابعة اللازمة حول سبب وأبعاد هذه القضية".

وأضافت مهاجراني: "نطلب من كافة وسائل الإعلام وقادة الرأي العام الامتناع عن التكهنات المبكرة بشأن هذه القضية حتى اكتمال التحقيقات".

وأكملت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "ما تم تحديده حتى الآن هو أن الحاويات التي كانت مخزنة في أحد أركان الميناء وربما كانت تحتوي على مواد كيميائية انفجرت، وحتى يتم إخماد الحريق بالكامل، من الصعب الإدلاء بتعليق دقيق وخبير حول سبب وأصل الحادث".

واختتمت مهاجراني حديثها بالقول: "إن شاء الله عندما تتضح أبعاد هذه القضية فإننا بالتأكيد سنعرضها على الناس".

وفي وقت سابق من اليوم، هز انفجار عنيف ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص حتى اللحظة، وإصابة أكثر من 500 آخرين، كما تسبب الحادث بأضرار مادية كبيرة، فيما تتعامل معه فرق الطوارئ والإنقاذ.