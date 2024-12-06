المنيعي تحتفل بحضور 400 من رجال القبائل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:57 مساءً - احتفلت قبيلة الدهماني ومنطقة المنيعي والبلدات المجاورة ب«عيد الاتحاد»، في موقع مفتوح بالمنطقة، التي تبعد نحو 125 كيلومتراً، جنوب مدينة رأس الخيمة، بحضور نحو 400 شخص، من رجال القبائل والأهالي وعدد من المقيمين.

وقال علي بن سعيد الدهماني، مسؤول منطقة المنيعي، والمسؤول عن تنظيم الاحتفال: إن هذا الاحتفال تعبير وطني صادق عن حب أبناء المنطقة وانتمائهم لوطنهم الإمارات، ورسالة تأكيد وتجديد للبيعة والعهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، مع شحن الطاقات والعزائم لمواصلة خدمة الوطن وحماية أمنه وأمانه، والمحافظة على إنجازاته الحضارية ومكتسباته التنموية، والعمل الجاد والمُثابِر للارتقاء به إلى الريادة العالمية.

وأوضح سيف محمد الدهماني، المُشرف على تنظيم الاحتفال، أن فقرات الحفل وفعالياته، التي تواصلت لنحو 7 ساعات، اشتملت على عزف النشيد الوطني، وألقى عدد من الشعراء قصائد تغنت بالوطن ومكتسباته وقياداته، بجانب عروض من التراث الوطني والفنون الشعبية الإماراتية.