نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة ومعلق موقعة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الجمهور الرياضي في القارة الافريقية مواجهة هامة تجمع بين صن داونز الجنوب أفريقي والأهلي المصري وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي البطولة.

وتعادل الفريقين سلبيا في مباراة شهدت تفوق جماعي للمارد الأحمر والذي قدم مباراة عكس التوقعات حول أداء الأهلي.

موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة الفريقين المرتقبة.

تشكيل صن داونز الجنوب إفريقي أمام الأهلي

‎حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

‎خط الدفاع: خوليسو موداو، جرانت كيكانا، لوكاس سواريز.

‎خط الوسط: لونجا، مارسيلو أليندي، تيبوهو موكوينا، جايدن آدامز.

‎خط الهجوم: بيتر شالوليلي، لوكاس ريبيرو، آرثر ساليس

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في دوري الأبطال

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري المسابقة وتتولى بي ان سبورتس 6 نقل المباراة بتعليق عصام الشوالي.