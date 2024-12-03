باولو سوزا يتحدث عن مواجهة ناساف

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - تحدث باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن مواجهة ناساف الأوزبكي، غداً الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا (2).

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال سوزا: “منافسنا جيد ويستحق الاحترام، وهو من أكثر الفرق التزاماً بالنواحي الخططية والتكتيكية”.

وأضاف: “يتميز الفريق الأوزبكي بالتغيير في الخطط، والنسق العالي في الأداء، لكن مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا، وسنواصل فيها على ذات النهج الذي نؤدي به في كل المواجهات”.

وقدم المدرب التهنئة للاعبين على ما قدموه من جهد توج بالتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة..

وبين أن التأهل تأكيد على القدرات الجيدة والكفاءة العالية التي يتمتع بها نجوم الفريق، والفهم التكتيكي العالي والوعي بهوية الفريق، مجدداً ثقته في قدرتهم على تحقيق المطلوب.