الفيفا يعلن مستويات قرعة كأس العالم للأندية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اليوم، عن مستويات قرعة كأس العالم للأندية، والتي ستقام الصيف المقبل، في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين يومي 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقاً، وسيتم تقسيمها إلى 4 مستويات، يضم كل منها 8 فرق.

وأكد الفيفا أن القرعة ستجنب وقوع فريقين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة باستثناء أندية أوروبا التي تشارك بـ12 فريقاً ما يعني أن هناك أربع مجموعات ستضم فريقين من أوروبا.

وأشار الفيفا إلى استثناء آخر بوضع نادي إنتر ميامي في الوعاء الرابع للمجموعة الأولى مباشرة حيث سيخوض مباراة الافتتاح على ملعب هارد روك، بينما سيتم وضع الفريق الأمريكي الآخر سياتل ساوندرز في الوعاء الرابع للمجموعة الثانية مباشرة.

ونشر الفيفا التصنيف بالكامل على النحو التالي:

التصنيف الأول: مانشستر سيتي الإنكليزي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، فلامنجو البرازيلي، بالميراس البرازيلي، ريفير بليت الأرجنتيني، فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني: تشيلسي الإنكليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بنفيكا البرتغالي، يوفنتوس الإيطالي، رد بول سالزبورج النمساوي.

التصنيف الثالث: الهلال السعودي، أولسان هيونداي الكوري، الأهلي المصري، الوداد المغربي، مونتيري المكسيكي، كلوب ليون المكسيكي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع: أوراوا ريدز الياباني، العين الإماراتي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي، باتشوكا المكسيكي، سياتل ساوندرز الأمريكي، إنتر ميامي الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.