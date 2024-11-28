رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي موريتانيا وألبانيا بذكرى استقلال بلديهما

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وفخامة بيرم بيغاي، رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة، إلى معالي مختار ولد أجاي رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، ومعالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.